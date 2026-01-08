HIH entwickelt grünes Büroprojekt Hey, Max nahe der Theresienwiese

In Münchens Ludwigsvorstadt modernisiert die HIH Projektentwicklung ein Bürohaus an der Pettenkoferstraße umfassend. Nach Plänen von OSA-Architekten und Landschaftsarchitekt Enzo Enea entsteht mit Hey, Max ein flexibles Büroensemble mit begrünten Fassaden, Holzaufbau und rund 8.200 m² Fläche. Fertigstellung ist für 2027 geplant.

