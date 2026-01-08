Umfassende Kernsanierung
HIH entwickelt grünes Büroprojekt Hey, Max nahe der Theresienwiese
In Münchens Ludwigsvorstadt modernisiert die HIH Projektentwicklung ein Bürohaus an der Pettenkoferstraße umfassend. Nach Plänen von OSA-Architekten und Landschaftsarchitekt Enzo Enea entsteht mit Hey, Max ein flexibles Büroensemble mit begrünten Fassaden, Holzaufbau und rund 8.200 m² Fläche. Fertigstellung ist für 2027 geplant.
Das Gebäude in der Pettenkoferstraße 34/Paul-Heyse-Straße 38 wird vollständig entkernt, erweitert und architektonisch neu interpretiert. Nach den Bauarbeiten, die Anfang 2026 beginnen und im 2. Halbjahr 2027 abgeschlossen sein sollen, wird das Hey, Max eine Bruttogeschossfläche (BGF) von rund 8.200 m² und 72 Tiefgaragenstellplätze bieten. Der Baustart ist für Anfang 2026 geplant. Die Revitalisierung kombiniert Bestandsstrukturen mit nachhaltigen Materialien und schafft ein modernes Arbeitsumfeld mit Terrassen, Co-Working-Zonen und einem zentralen Bike-Hub.
Der Projektentwickler setzt auf ESG-konformes Bauen und strebt eine DGNB-Gold-Zertifizierung an. „Das Hey, Max verbindet architektonische Qualität mit einer konsequenten ESG-Strategie. Der Erhalt der Bestandsstruktur spart graue Energie, reduziert die CO₂-Emissionen signifikant und die Fassadenbegrünung verbessert das Mikroklima. Für das Gebäude streben wir eine DGNB-Gold-Zertifizierung an. Mit dem Hey, Max entsteht ein Ort, der weit mehr ist als ein Arbeitsplatz. Mit seiner Natursteinfassade und intensiver Fassadenbegrünung wird Hey, Max ein grünes Wahrzeichen in zentraler Lage, mit architektonischer Strahlkraft und flexiblen Arbeitswelten sein. Hier entstehen Räume, in denen Unternehmen wachsen, Marken erlebbar werden und Menschen gerne arbeiten“, sagt Jens Fieber, Geschäftsführer der HIH Projektentwicklung.