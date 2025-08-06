HIH elektrifiziert bis 2030 bis zu 25.000 Stellplätze

Das HIH-Tochterunternehmen Eternigy hat strategische Partnerschaften mit Service4Charger und Heimladen geschlossen, um bis zu 25.000 Stellplätze im Portfolio der Gruppe bis 2030 mit Elektroladestationen auszustatten. Entsprechende Rahmenverträge für das HIH-Portfolio sind bereits unterzeichnet. Service4Charger und Heimladen verantworten künftig Planung, Errichtung und Betrieb der Ladeinfrastruktur, während Eternigy beratend und koordinierend tätig ist.

„Die Elektrifizierung von Stellplätzen ist ein zentraler Baustein in der ESG-Strategie der von uns gemanagten Fonds. Sie wird zudem zunehmend sowohl vom Gesetzgeber als auch von den Mietern eingefordert“, erklärt Lukas Thiede, Head of eMobility bei der HIH Real Estate. „Mit unserer Tochtergesellschaft eternigy und unseren beiden neuen strategischen Partnern haben wir ein kompetentes und schlagkräftiges Team, um unsere ambitionierten Ziele in den kommenden Jahren zu erreichen. Aus dem Bestand der HIH übernimmt Service4Charger zehn bereits elektrifizierte Objekte mit insgesamt 197 Stellplätzen und 87 Ladepunkten im Betrieb und fungiert dort als Charge Point Operator (CPO). Gemeinsam mit den beiden Preferred Partners prüfen wir derzeit 26 weitere Standorte mit 3.600 Stellplätzen für den weiteren Ausbau.“



Die regulatorischen Anforderungen an Ladeinfrastruktur nehmen kontinuierlich zu: Das reformierte Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) stärkt die individuellen Ladeansprüche von Mietern und Eigentümern. Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) verpflichtet bei Neubauten und größeren Renovierungen zur Ladeinfrastrukturvorbereitung, d. h. Vorrichtungen für Ladesäulen müssen eingerichtet werden. Zudem erhöhen Richtlinien auf europäischer Ebene den Handlungsdruck: Mit der neuen EU-Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) werden künftig auch bestehende Nichtwohngebäude in die Pflicht genommen. So müssen beispielsweise bestehende Büroimmobilien mit mehr als 20 Stellplätzen bis Januar 2027 Ladeinfrastruktur vorbereiten oder ausbauen.



Zum Leistungsumfang von Service4Charger und Heimladen gehören neben Planung und Netzanschluss auch die Kommunikation mit Netzbetreibern, die Inbetriebnahme sowie der laufende Betrieb inklusive Abrechnung, Vertragsmanagement, Wartung und Servicedienstleitung sowie die Belieferung mit Grünstrom.