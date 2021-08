Highstreet übergibt Münchner Neubauprojekt an Novum Hospitality

Die Highstreet Group hat ihr jüngstes Neubauprojekt in München nach zwei Jahren Bauzeit termingerecht am 18. August an den Mieter Novum Hospitality übergeben. Das Haus in der Moosacher Straße 45 verfügt über insgesamt 276 Hotelzimmer auf circa 10.400 m² und wird den Namen „The Niu Brass“ tragen.

