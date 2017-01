Highfidelium mietet im Stuttgarter Heusteigviertel

Die Highfidelium OHG hat in dem von der IC Immobilien Gruppe verwalteten Büro- und Geschäftshaus in der Hauptstätter Straße 58 in Stuttgart rund 230 m² Einzelhandelsfläche angemietet. Der Mietvertrag wurde zum 1. Januar 2017 mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer Option zur Verlängerung um weitere drei Jahre abgeschlossen. Highfidelium vertreibt hier am neuen Standort hochwertige Unterhaltungselektronik. Der Mieter wurde von der Tenne Immoservice UG beraten. Neben der Vermietung steuert die IC Immobilien Gruppe auch das Property Management für den Eigentümer des 3.326 m² großen Gebäudes aus dem Jahr 1991.

.

„Das Objekt im Heusteigviertel liegt fußläufig nur wenige Gehminuten von der beliebten Stuttgarter Haupteinkaufsmeile, der Königstraße, entfernt und ist damit ein idealer Standort für Einzelhändler“, sagt Jens Herpfer MRICS, Niederlassungsleiter Stuttgart bei der IC Property Management GmbH. Die Immobilie verfügt durch ihre zentrale Lage über eine sehr gute Anbindung an den Individualverkehr und den Öffentlichen Nahverkehr.