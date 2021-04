Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat termingerecht zum 01. April rund 3.700 m² an zusätzlicher Mietfläche in der Hamburger Speicherstadt an die Modelleisenbahner des Miniatur Wunderland übergeben. Damit ist der Weg frei für die Erweiterung der beliebtesten Touristenattraktion der Hansestadt. …

Fotos: HHLA / Thies Rätzke



[…]