HHLA trotzt Krisen: Umsatz und Umschlag legen deutlich zu

Trotz geopolitischer Spannungen und schwacher Konjunktur steigert HHLA 2025 Umsatz und Ergebnis spürbar. Wachstumstreiber sind Containerumschlag und Intermodalverkehr – während der Immobilienbereich leicht nachgibt und die Dividende ausfällt.

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Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im Geschäftsjahr 2025 ihre operative Leistung deutlich gesteigert. Der Konzernumsatz wuchs um 9,9 Prozent auf 1.756,2 Mio. Euro, das EBIT legte um 19,5 Prozent auf 160,5 Mio. Euro zu. Der Jahresüberschuss fiel dagegen infolge steuerlicher Sondereffekte deutlich geringer aus.



Treiber der Entwicklung war vor allem das Logistikgeschäft. Der Containerumschlag erhöhte sich um 5,4 Prozent, der Containertransport im Intermodalsegment stieg um 10,9 Prozent. Besonders Bahnverkehre und Verbindungen zu norddeutschen Häfen entwickelten sich dynamisch. Im Segment Hafenlogistik profitierte HHLA von höheren Mengen und Preisanpassungen, musste jedoch steigende Personalkosten und Belastungen durch Baustellen verkraften. Internationale Containerterminals legten ebenfalls zu, unter anderem durch die teilweise Wiederaufnahme des Betriebs in Odessa.



Während die Umsatzerlöse im Teilkonzern Immobilien mit 46,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau lagen (im Vorjahr: 46,1 Mio. Euro), sank das Betriebsergebnis (EBIT) um 4,4 Prozent auf 15,4 Mio. Euro (im Vorjahr: 16,1 Mio. Euro). Grund hierfür waren hohe Einmalaufwendungen für nicht-operative Leistungen im dritten Quartal, die trotz gestiegener Mieterlöse und geringerer Instandhaltungskosten nicht vollständig kompensiert werden konnten. Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter belief sich auf 8,6 Mio. Euro (im Vorjahr: 9,5 Mio. Euro). Dies entspricht einem Ergebnis je S-Aktie von 3,20 Euro (im Vorjahr: 3,52 Euro).



Unter Berücksichtigung des stark durch steuerliche Effekte belasteten Jahresüberschusses wollen Vorstand und Aufsichtsrat für 2025 auf eine Dividende verzichten. Für 2026 erwartet HHLA weiteres Wachstum mit steigenden Umsätzen und einem EBIT zwischen 175 Mio. und 195 Mio. Euro. Die Investitionen sollen auf bis zu 480 Mio. Euro steigen, mit klarem Fokus auf die Hafenlogistik.