HHLA Immobilien vollendet Neubau im UNESCO-Welterbe

Mitten in der Hamburger Speicherstadt setzt HHLA Immobilien ein architektonisches Zeichen: Die denkmalgerecht sanierte und um einen Neubau ergänzte Maschinenzentralstation im Block M28a am Sandtorkai ist fertiggestellt. Im einzigen Neubau innerhalb des UNESCO-Welterbes entsteht damit ein neuer Anziehungspunkt – inklusive des Restaurants Chefs Warehouse Hamburg, das das historische Gebäude erstmals dauerhaft für die Öffentlichkeit öffnet.

.

Seit 2022 liefen die Bauarbeiten für die aufwendige Sanierung und den Neubau der ehemaligen Maschinenzentralstation der Speicherstadt. HHLA Immobilien hat die Bauarbeiten nun erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt umfasste sowohl die denkmalgerechte Sanierung als auch einen sorgsam integrierten Neubau – den einzigen Neubau innerhalb des UNESCO-Welterbes Speicherstadt. Mit der Fertigstellung schließt HHLA Immobilien eine markante bauliche Lücke im Quartier und stärkt damit die städtebauliche Gesamterscheinung des historischen Lagerhausensembles.



Die Maschinenzentralstation, die einst als Energiequelle der Speicherstadt diente, wurde unter Wahrung der kulturhistorischen Substanz umfassend revitalisiert. Der Neubau fügt sich architektonisch in die historische Backsteinlandschaft ein und erfüllt zugleich moderne Anforderungen an Nachhaltigkeit, Nutzung und Aufenthaltsqualität.



„Mit der Fertigstellung der Maschinenzentralstation schließen wir nicht nur eine städtebauliche Lücke in der Speicherstadt, sondern öffnen zugleich ein Stück Geschichte für alle Hamburgerinnen, Hamburger und Gäste unserer Stadt. Der behutsame Umgang mit dem Erbe der Speicherstadt und die Integration eines zeitgemäßen gastronomischen Angebots zeigen, wie lebendige Projektentwicklung im Denkmal heute aussehen kann“, sagt Schluff, technischer Geschäftsführer von HHLA Immobilien.



Ein Highlight des neuen Erdgeschosses ist die Eröffnung des gastronomischen Konzepts Chefs Warehouse Hamburg. Mit dem Restaurant wird das Gebäude erstmals in seiner Geschichte für eine breite Öffentlichkeit zugänglich und erlebbar.



„Die Speicherstadt ist kein Ort für Beliebigkeit. Uns war bewusst, dass wir hier nicht einfach ein Restaurant eröffnen, sondern Verantwortung übernehmen. Mit Chefs Warehouse verbinden wir die Substanz dieses Gebäudes mit einer internationalen Küche, die handwerklich präzise und kompromisslos im Anspruch ist. Wir wollen diesen Ort mit Leben füllen – und ihn zugleich in seiner Würde bewahren“, sagt Koch, Geschäftsführerin und Gesellschafterin bei Chefs Warehouse Hamburg.



Mit einer Leistung von über 1.000 PS pumpten die Dampfmaschinen der ehemaligen Maschinenzentralstation Wasser durch ein 15 Kilometer langes Rohrsystem in der Speicherstadt. Auf diese Weise wurden die Winden betrieben, die Waren von den Schuten hochzogen und nach der Veredelung auf den Speicherböden auf der Straßenseite wieder auf Karren herabließen. Auch Strom wurde mit Dampf-Dynamos erzeugt und floss zuverlässig in die Speicherböden. Bis 1909 verdreifachte sich die Leistung der Maschinen auf 3.140 PS.



Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäudeensemble so schwer beschädigt, dass sich der Wiederaufbau der Maschinenzentralstation in der Nachkriegszeit als unwirtschaftlich darstellte. Die Energieversorgung der Speicherstadt wurde auf die dezentrale Versorgung durch die Stadtwerke umgestellt. Im Jahr 2000 wurde mit dem Kesselhaus bereits der erste Teil des Ensembles von dem Hamburger Architekturbüro gmp saniert. Rund 80 Jahre nach der Zerstörung steht die Maschinenzentralstation nun wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung.