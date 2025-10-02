HGV schließt Pflegen & Wohnen-Übernahme mit Deutsche Wohnen ab

Die Stadt Hamburg hat über ihre Beteiligungsgesellschaft HGV die Pflegen & Wohnen Hamburg GmbH vollständig übernommen. Damit werden rund 2.400 stationäre Pflegeplätze langfristig abgesichert.

.

Mit Ablauf des dritten Quartals 2025 hat die Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg die Gesellschafteranteile der Pflegen & Wohnen Hamburg GmbH sowie der die Liegenschaften haltenden Hamburger Seniorenimmobilien GmbH von der Deutsche Wohnen SE übernommen. Senat und Bürgerschaft hatten den Ankauf zu Beginn des Jahres beschlossen. Heute fand die erste Aufsichtsratssitzung nach der Übernahme statt, geleitet von der neuen Vorsitzenden Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer.



„Pflege ist eines der großen Themen unserer Zeit. Mit dem Ankauf bekennt sich der Senat zu seiner Verantwortung, eine zeitgemäße pflegerische Grundversorgung für Hamburgerinnen und Hamburger vorzuhalten und diese langfristig zu sichern. Pflegen & Wohnen steht schon jetzt für eine hohe Pflegequalität. In den betriebenen Einrichtungen können wir zielgruppenspezifische Bedarfe aufgreifen und decken. Wir werden die Versorgungsstruktur unter wirtschaftlichen Maßgaben markgerecht und zum Wohl der Pflegebedürftigen weiterentwickeln und sichern außerdem rund 2.000 tariflich bezahlte Arbeitsplätze“, sagte Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer.



Pflegen & Wohnen Hamburg betreibt rund 2.400 stationäre Pflegeplätze und deckt damit etwa 15 Prozent des Marktes in Hamburg ab. Das Unternehmen stellt ein wichtiges Rückgrat der pflegerischen Versorgung dar. Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Spezialpflegeangebote – etwa für Menschen mit demenziellen Veränderungen, im Wachkoma, mit richterlichem Unterbringungsbeschluss, Männer mit Korsakowsyndrom oder aktiv konsumierende Alkoholabhängige. Diese Angebote erfordern hohe Fachkompetenz, die Pflegen & Wohnen Hamburg seit Jahrzehnten auszeichnet und die von rund 2.000 Beschäftigten täglich erbracht wird.



Seit 1619 übernimmt Pflegen & Wohnen Hamburg Sorgearbeit in der Stadt. Aus den Anfängen eines Werk- und Zuchthauses entwickelte sich ein modernes Pflegeunternehmen im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg, das 2007 durch Beschluss des damaligen Senats privatisiert wurde. Nach mehreren Gesellschafterwechseln übernahm die Deutsche Wohnen SE sowohl den Betrieb als auch die Grundstücke und Gebäude von zwölf Pflegeeinrichtungen. Seit der Privatisierung wurden neun Einrichtungen ganz oder in Teilen neu errichtet – heute zählt das Unternehmen zu den modernsten Portfolien stationärer Pflege in Deutschland.



„Mit dem vollständigen Vollzug der Übernahme von Pflegen & Wohnen übernimmt Hamburg wieder Verantwortung in einem zentralen Bereich der Daseinsvorsorge. Das Unternehmen ist wirtschaftlich solide aufgestellt und wird als Teil des städtischen Konzerns einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Bewältigung demografischer Herausforderungen leisten – ohne Belastung für den Haushalt. Damit stärken wir die soziale Infrastruktur und sichern langfristig städtische Interessen“, sagte Finanzsenator Dr. Andreas Dressel.



„Mit der Übernahme von Pflegen & Wohnen durch die HGV übernimmt die Stadt Hamburg eine zentrale Verantwortung für die Sicherung und Weiterentwicklung der stationären Versorgung. Wir bündeln die finanziellen, organisatorischen und immobilienwirtschaftlichen Kompetenzen der HGV, um eine tragfähige, effiziente und zukunftsgerichtete Pflegeinfrastruktur zu gestalten. Dabei legen wir besonderen Wert auf Transparenz, nachhaltige Investitionen und eine langfristige Verzahnung mit den städtischen Versorgungszielen. Diese Rückführung in städtische Verantwortung schafft Planungssicherheit und eröffnet Handlungsspielräume, von denen letztlich die Pflegebedürftigen, die Beschäftigten und die Hamburger Gesellschaft profitieren werden“, sagte Dr. Isabella Niklas, Geschäftsführerin der HGV.