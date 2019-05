HGHI vermietet weitere 4.000 m² Büroflächen im Schultheiss Quartier

Die HGHI Holding GmbH verzeichnet weitere Büromieter für das Schultheiss Quartier in Berlin-Moabit, das neben 30.000 m² Einzelhandelsflächen auch rund 15.000 m² Büroflächen anbietet. Das Unternehmen hat zuletzt mit einem renommierten IT-Startup einen Vertragsabschluss für insgesamt rund 4.000 m² Bürofläche erzielt. Damit ist das Schultheiss Quartier in der Turmstraße 25 im Bereich Büroimmobilien nahezu voll vermietet.

.

„In Berlin mangelt es an Büroflächen, was wir aufgrund der hohen Nachfrage tagtäglich feststellen. Mit dem Schultheiss Quartier bieten wir ein attraktives Arbeitsumfeld in zentraler Lage an. Angesichts der hohen Marktnachfrage prüfen wir derzeitig, dort weitere Büroflächen zu schaffen“, sagt Harald Gerome Huth, Inhaber und Geschäftsführer der HGHI Holding GmbH.



Auch im Bereich Retail gibt es einige Neuzugänge. Die Schuhmarke Tamaris hat in diesem Monate eine neue 115 m² große Filiale im Erdgeschoss eröffnet und voraussichtlich bis Oktober 2019 folgt auf der Etage noch der Textilfilialist Zero auf ebenfalls rund 115 m².



Des Weiteren hat HGHI für die Mall of Berlin in Mitte einen weiteren Vermietungserfolg gemeldet. Das Unternehmen Party Fiesta hat bereits im ersten Quartal einen Shop im ersten Untergeschoss eröffnet. Auf einer Retailfläche von rund 135 m² gibt es alles für den Partybedarf sowie eine große Auswahl an Kostümen.