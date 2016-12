HGHI verkauft Teile des Leipziger Platz Quartiers

Leipziger Platz in Berlin Mitte

Die HGHI Holding trennt sich von Teilen ihres Prestigeprojektes am Leipziger Platz und befeuert damit den Jahresendspurt in der Bundeshauptstadt. Die RFR Holding und DC Values haben gemeinsam die Gebäude am Leipziger Platz 14, 15 und 16 im Herzen Berlins erworben. Damit zerlegt Harald Huth offenbar sein neues Shopping Mekka in 1A-Lage im Berliner Bezirk Mitte.

Die drei veräußerten Geschäftshäuser verfügen über eine Gesamtmietfläche von ca. 22.500 m². Zwei davon wurden von der HGHI erst im Jahr 2014 als Erweiterungsfläche für die damals gerade neu eröffnete Mall of Berlin erworben [HGHI plant Erweiterung der Mall of Berlin]. Für ein Gesamtinvestitionsvolumen von 100 Mio. Euro wurden die Gebäude mit den Hausnummern 14 und 15, die zuvor im Besitz der Höchst Pensionskasse waren, revitalisiert und umstrukturiert, um weitere internationale Retailer am Platz anzusiedeln und den Potsdamer Platz bzw. Leipziger Platz noch stärker mit der Friedrichstraße zu verbinden. Heute sind u. a. Uniqlo, Vodafone und Superdry Hauptmieter der Objekte. Die Deutsche Pfandbriefbank hat die Käufer bei der Finanzierung begleitet.



Die Immobilie mit der Hausnummer 14 wurde von der DG Immobilien Management als Bauherr realisiert und im Jahr 2000 fertiggestellt. Das Geschäftshaus umfasst 7.018 m² Bruttogeschossfläche und wurde vom Architekten Jan Kleihues entworfen. Neben Büroflächen bietet die Immobilie auch Wohnflächen.



Das Gebäude Leipziger Platz 15, das sogenannte Mossepalais, wurde im Jahr 1996 auf dem Grundstück errichtet, auf dem früher das historische Wohnhaus von Rudolf Mosse stand. Es war das erste Gebäude, das nach der Wiedervereinigung auf dem Leipziger Platz gebaut wurde. Sein Grundriss, der von den Architekten Strauch & Gallagher stammt, ist H-förmig und mit Straßenfronten zur Leipziger Straße und zur Voßstraße versehen. Der Komplex besteht aus drei Gebäudeteilen: Dem 35 Meter hohen Hauptgebäude zum Leipziger Platz, dem 22 Meter hohen Gebäudeteil zur Voßstraße und einem verbindenden Querriegel. Insgesamt umfasst das Mossepalais 11.624 m² Fläche.



Das AvD-Palais mit der Hausnummer 16 war bereits vor 2014 im Besitz der HGHI Holding. Das Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von 6.943 m² wurde im Jahr 1998 an den Automobilclub von Deutschland zurückgegeben und später an HGHI verkauft.



HGHI weiter auf Expansionkurs in Berlin

Die HGHI des Berliner Investors Harald Huth ist an zahlreichen Shopping Center Entwicklungen in Berlin beteiligt und realisierte unter anderem bereits die Gropius Passagen, das Schloss Steglitz und zuletzt das Großprojekt am Leipziger Platz 12. In der Pipeline befinden sich die nächsten vielbeachteten Entwicklungen der Mall of Kudamm am beliebten Einkaufsboulevard in der City West [Karstadt-Umbau am Kudamm startet mit Verspätung] sowie das Projekt auf dem ehemaligen Gelände der Schultheiss-Brauerei im Bezirk Moabit [Mall of Moabit geht an den Start].