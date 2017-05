HGHI kauft historisches Mendelssohn-Palais

Die HGHI Holding GmbH hat das Objekt Mendelssohn-Palais in der Jägerstraße 49-50 in Berlin erworben. Das Mendelssohn-Palais, das 1893 für das Bankhaus Mendelssohn & Co. im neoklassizistischen Stil errichtet wurde, besticht durch seinen traditionsreichen Charakter, prachtvolle Einbauten und imposante Kunstwerke. Das Gebäude ist denkmalgeschützt und weitgehend im Originalzustand erhalten. Auf dem über 1.400 m² großen Grundstück beläuft sich die Bruttogeschossfläche auf rund 5.200 m².

.