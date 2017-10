HGHI kauft Berliner Stadtteilpassage

Die HGHI Holding GmbH hat über eine Tochtergesellschaft eine Stadtteilpassage im Ortsteil Lichterfelde-Ost erworben, die aus den direkt gegenüberliegenden Gebäuden am Kranoldplatz 3-6 und der Ferdinandstraße 31-35 bestehen.

Das nahezu vollvermietete Gesamtobjekt verfügt über eine Mietfläche von rund 12.000 m². Aktuell gliedert sich die Nutzung der künftigen Bestandsimmobilie der HGHI in Einzelhandel, Büros, Fitness und Wohnen. Das Areal liegt in einer der wohlhabendsten Wohngegenden Berlins und bei einem Einzugsgebiet von 340.000 Einwohnern bei 10 Minuten Fahrzeit ist eine, im Berliner Vergleich, überdurchschnittliche Kaufkraft zu erreichen, so der Investor.