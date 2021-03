HGHI füllt Mariendorfer Damm

Die Bürovermietung für das HGHI-Projekt Geschäftszentrum Mariendorfer Damm nimmt weiter Fahrt auf: In den letzten Wochen konnte der Investor gleich zwei Berliner Unternehmen von ihrem im Juni 2020 fertiggestellten Projekt überzeugen und insgesamt rund 321 m² Fläche im 1. Obergeschoss vermieten. Das Büro für Arbeitssicherheit INVO - Ingenieurbüro Vogt mietet ca. 100 m² Büro- sowie ca. 36 m² Terrassenfläche an. Die Steuerberatungskanzlei Rolf R. Knaak hat sich für ca. 139 m² Bürofläche und ca. 46 m² Terrassenfläche entschieden. Der Bezug der Flächen findet voraussichtlich im Frühjahr / Sommer 2021 statt.

Auf einem ca. 24.000 m² großen Grundstück am Mariendorfer Damm 292-298 - direkt neben der Trabrennbahn Mariendorf im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg - modernisierte und erweiterte die HGHI Holding GmbH ein bestehendes Fachmarktzentrum zu einem Geschäftszentrum mit Einzelhandels- und Büroflächen. Das Erdgeschoss des im 2. Quartal 2020 fertiggestellten Projektes umfasst 7.000 m² und wird durch Einzelhandel, Dienstleistungen sowie Gastronomie genutzt. In den Obergeschossen 1-3 des Objektes befinden sich Büroflächen auf insgesamt 9.000 m².



Die infrastrukturelle Anbindung des FMZ ist sehr gut. Über die Bundesstraße B96 kann sowohl der südliche Berliner Ring (A 10) als auch die nördlich gelegene Stadtautobahn (A 100) erreicht werden. In rund 30 Autominuten sind der Potsdamer Platz oder der Hauptbahnhof schnell zu erreichen. Zahlreiche PKW-Stellplätze stehen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. An den öffentlichen Personennahverkehr ist das Geschäftszentrum ebenso optimal angebunden. Mehrere Buslinien halten direkt vor dem Gebäude und auch der U-Bahnhof Alt-Mariendorf sowie der S-Bahnhof Marienfelde befinden sich in unmittelbarer Nähe. Durch die Revitalisierung und den Ausbau des Fachmarktzentrums ergibt sich eine deutliche Attraktivitätssteigerung für den gesamten Bezirk.