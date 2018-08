HGHI feiert Eröffnung des Schultheiss-Quartiers in Moabit

Die Berliner HGHI Holding GmbH hat gestern im Beisein zahlreicher Gäste die Eröffnung des Einkaufszentrums Schultheiss Quartier gefeiert. Nach einer dreijährigen Bauzeit ist damit auf dem ehemaligen Areal der Schultheiss Brauerei nördlich der Turmstraße das 68. Shopping Center in der Hauptstadt am Start. „Nach Jahren des Leerstands begrüße ich es sehr, dass die HGHI diesem Standort neues Leben einhaucht und damit auf anspruchsvolle Art einen Teil der Moabiter Industriegeschichte vor dem Verschwinden bewahrt hat. Die umfangreiche Modernisierung dieses Areals bedeutet eine deutliche Attraktivitätssteigerung für den gesamten Bezirk“, lobt Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel.

Das neue Center umfasst eine Bruttogeschossfläche von rund 74.000 m², die sich auf 30.000 m² Retailfläche, 15.000 m² Bürofläche, 8.500 m² Hotelfläche, ein 2.500 m² großer Foodcourt, ein 2.400 m² großes Fitnesscenter sowie 400 PKW-Stellplätze in der Tiefgarage aufteilt. Zu den Mietern gehören unter anderem Kaufland (3.800 m²), H&M (2.300 m²), Olymp & Hades (750 m²), MediaMarkt (1.300 m²), Deichmann (450 m²), New Yorker (1.031 m²), Thalia Buchhandlung (240 m²) und die Berliner Kaffeerösterei (1.500 m²). Als Hotelbetreiber konnte die Meininger-Kette an Bord geholt werden, die vermutlich ab Herbst vor Ort an den Start geht.



HGHI-Inhaber und -Geschäftsführer Harald Gerome Huth (r.) schneidet gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel das rote Eröffnungsband durch.



„Im Herzen von Berlin-Mitte vereint das Schultheiss Quartier alle Facetten des städtischen Lebens wie Arbeiten, Einkaufen, Übernachten und Unterhaltung in einem einzigartigen Ambiente“, betont Harald Gerome Huth, Inhaber und Geschäftsführer der HGHI Holding GmbH, der das Areal 2012 erwarb und den - zum Teil denkmalgeschützten - Industriebau mit Backsteinfassade umbaute und um einen Neubau erweiterte. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf über 300 Millionen Euro.