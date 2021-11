HGHI vermietet weitere 500 m² im Geschäftszentrum Mariendorfer Damm

Die HGHI hat für ihr im Juni 2020 fertiggestelltes Projekt Geschäftszentrum Mariendorfer Damm in Berlin-Mariendorf einen weiteren Büromieter gewonnen. Darüber hinaus erweitert dm seine bisherigen Mietflächen im Objekt.

.

Geflügelimporteur sichert sich Büroflächen

Die Büroflächen Projekt Geschäftszentrum Mariendorfer Damm am Mariendorfer Damm 292-298 sind weiterhin gefragt. Anfang 2022 bezieht der Geflügelimporteur Jurk & Co. ca. 365 m² Bürofläche zuzüglich mehrerer, großzügiger Terrassenflächen im 1. Obergeschoss des Objektes.



„Die Nachfrage nach Büroflächen bleibt in der Hauptstadt weiterhin ungebrochen hoch. Mit der Schließung des Flughafens Tegel im Norden Berlins und der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens im brandenburgischen Schönefeld in 2020 kam es strukturell allerdings zu einer Veränderung der Berliner Büromarkt-Geografie. Der Berliner Süden und somit auch der Ortsteil Berlin-Mariendorf, in dem unser Projekt Geschäftszentrum Mariendorfer Damm liegt, hat sich mittlerweile zu einer attraktiven Bürolage für Unternehmen entwickelt - auch aufgrund seiner exzellenten Infrastrukturanbindung. Unsere modernen Büroflächen mit hochqualitativer Ausstattung in den Etagen 1-3 des Geschäftszentrums stoßen daher auf eine enorm hohe Nachfrage. Dies zeigt, dass unser Projekt in ansprechender Stadtrandlage den Zahn der Zeit trifft“, sagt Harald Gerome Huth, Inhaber und Geschäftsführer der HGHI Holding GmbH.



Dm erweitert auf 880 m² Mietfläche

Auch die Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss des Geschäftszentrums sind gefragt. Dm-drogerie markt erweitert seine bisherige Mietfläche um weitere ca. 142 m². Mit der bereits angemieteten Fläche über 730 m² stehen dem Drogeriewarenhändler damit insgesamt rund 880 m² Einzelhandelsfläche zur Verfügung. Die Umbauarbeiten sind bereits abgeschlossen.



„Wir sind sehr zufrieden mit der Erweiterung von dm, denn dies zeigt, dass der Standort extrem gut angenommen und hervorragend wiederbelebt wurde. Insgesamt hat sich das Geschäftszentrum Mariendorfer Damm als herausragend erfolgreich in der Nahversorgung etabliert“, sagt Harald Gerome Huth, Inhaber und Geschäftsführer der HGHI Holding GmbH.



Auf einem ca. 24.000 m² großen Grundstück direkt neben der bekannten Trabrennbahn Mariendorf im beliebten Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Mariendorf modernisierte und erweiterte die HGHI Holding GmbH ein bestehendes Fachmarktzentrum zu einem attraktiven Geschäftszentrum mit Einzelhandels- und Büroflächen. Das Erdgeschoss des im 2. Quartal 2020 fertiggestellten HGHI-Projektes Geschäftszentrum Mariendorfer Damm umfasst 7.000 m² und wird durch Einzelhandel, Dienstleistungen sowie Gastronomie genutzt. In den Obergeschossen 1-3 des Objektes befinden sich Büroflächen auf insgesamt 9.000 m². Ein besonderes Highlight des Bürobereiches sind die begrünten Dachflächen im 1. Obergeschoss, die gleichzeitig ein attraktiver Empfang für Gäste und Entspannungsoase für die Büromieter sind.



Aufgrund seiner zahlreichen Grünflächen stellt der ruhige Ortsteil Mariendorf im Süden Berlins eine begehrte Büro- und Wohngegend dar. Auch die infrastrukturelle Anbindung an das Berliner Verkehrsnetz ist hervorragend: Über die Bundesstraße B96 kann sowohl der südliche Berliner Ring (A 10) als auch die nördlich gelegene Stadtautobahn (A 100) erreicht werden. In rund 30 Autominuten sind der Potsdamer Platz oder der Hauptbahnhof schnell zu erreichen. Zahlreiche PKW-Stellplätze stehen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. An den öffentlichen Personennahverkehr ist das Geschäftszentrum ebenso optimal angebunden. Mehrere Buslinien halten direkt vor dem Gebäude und auch der U-Bahnhof Alt-Mariendorf sowie der S-Bahnhof Marienfelde befinden sich in unmittelbarer Nähe. Durch die Revitalisierung und den Ausbau des Fachmarktzentrums geht eine deutliche Attraktivitätssteigerung für den gesamten Bezirk einher.