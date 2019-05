HGA Capital verkauft Wiener Büroobjekt

Die zur deutschen HGA Capital zählende HGA Österreich GmbH & Co KG hat das letzte in ihrem Besitz befindliche Objekt in Österreich, das Büroobjekt Gudrunstraße 179 im zehnten Wiener Gemeindebezirk, an die Oberösterreichische Versicherung AG verkauft. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

.