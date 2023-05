HfWU-Studierende zu Gast bei IPH im Gerber

In der vergangenen Woche waren Studierende der Immobilienwirtschaft auf Exkursion im Stuttgarter Shoppingcenter Gerber. Auf Einladung der IPH Gruppe konnte sich die Teilnehmer vor Ort die Entwicklung des Gerbers anschauen und eigene Ideen für die weitere Zukunft entwickeln.

Von der Hochschule an den Planungstisch – rund 50 Studierende der HfWU hatten Gelegenheit, am Beispiel des Stuttgarter Shopping-Centers Gerber erste Praxisluft zu schnuppern. Centermanager Guido Reuter erläuterte den Weg des Gerber von der Eröffnung bis heute und wie sich die Nutzungen in den letzten Jahren gewandelt haben: von der Einzelhandelsimmobilie hin zu einer modernen Mischnutzung, vor allem vielfältigeren Nutzungen wie Dienstleistung und Hotel. Im Anschluss konnten die Studierenden das theoretisch Erlernte in die Praxis umsetzen.



Im Rahmen eines Workshops sollten die einzelnen Gruppen Ideen für ein Nachnutzungskonzept der rund 700 m² großen Einzelhandelsfläche im Obergeschoss entwickeln. Kreativität und Praxisnähe waren hierbei gefragt. Die Ergebnisse waren vielfältig – von Dienstleistungsflächen über Freizeitnutzungen bis hin zu einer zum Hotel passenden Wellnessoase, war alles dabei. Dies zeige, so die Organisatoren der Exkursion von Seiten der IPH Gruppe, dass die angehenden Immobilienexperten verstanden haben, dass reine Einzelhandelsflächen in bestimmten Lagen von Immobilien nicht mehr zeitgemäß sind. Insgesamt wurde der Workshop als großer Erfolg und eine hervorragende Möglichkeit für die Studierenden gewertet, ihr Verständnis für Immobilienentwicklung zu vertiefen.