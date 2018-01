Hochschule für Wirtschaft und Umwelt startet Immobilien-Marketing-Award 2018

Umso dicker das Marketing-Budget, desto größer der Werbeerfolg – dass dies keineswegs der Fall sein muss zeigt die pfiffige Idee der Firma Schällibaum AG. Sie ließ ihre neue Website von der Zielgruppe per Puzzle zusammenbauen. Die Idee, eingebettet in ein gelungenes Marketing-Konzept und verbunden mit einem sehr ansprechenden neuen Internet-Auftritt holte den ersten Preis in der Low-Budget-Kategorie des Immobilien-Marketing-Award 2017. Mit den weiteren Kategorien „Wohnen“, „Gewerbe“ und „Online-Marketing“ startet die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) die Ausschreibung auch wieder in diesem Jahr. Teilnehmen können Makler, Bauträger, Verwalter und Werbeagenturen. Einsendeschluss ist der 6. Juli 2018.

Ob mit einer zündenden Idee, großem oder kleinem Budget, „absolut wichtig ist es, das Marketing frühzeitig in die Planung eines Objekts einzubeziehen – und nicht erst, wenn eine Immobilie schon im Bau ist und Fakten geschaffen worden sind“, darauf weist HfWU-Professor Dr. Stephan Kippes hin, der den Immobilien-Marketing-Award organisiert. Der Wettbewerb will einen Anreiz schaffen, sich mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen und gleichzeitig eine Standortbestimmung vornehmen. „Es geht darum, die innovativsten und kreativsten Marketingkonzepte zu zeigen, wie diese angewendet und die Zielgruppen angesprochen werden“, so Stephan Kippes. Der Hochschule geht es mit der Fachzeitschrift „Immobilienwirtschaft“ als Medienpartner um einen Umdenkungsprozess in der Branche. Als Sponsor unterstützen die ECE Projektmanagement GmbH+Co.KG und die Strabag Real Estate GmbH die Ausschreibung.



Beim Immobilien-Marketing-Award können sich Immobilienunternehmen aus allen Bereichen der Immobilienwirtschaft sowie Agenturen und spezialisierte Dienstleister mit Vermarktungskonzepten bewerben. Preise werden in den Kategorien „Wohnen“, „Gewerbe“, „Low Budget“ (Kampagnen bis 20.000 Euro) und „Online Marketing“ vergeben. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Ausschreibung wurde 2004 vom Fachmagazin „Immobilienwirtschaft“ und dessen Chefredakteur Dirk Labusch ins Leben gerufen und will generell die Marketing-Verantwortlichen in der Immobilienbranche zu mehr Professionalität motivieren.



Die eingereichten Konzepte werden von einer Fachjury unter dem Vorsitz von Professor Dr. Stephan Kippes begutachtet und bewertet. Jurymitglieder sind Dr. Roman H. Bolliger, Marketingexperte und Vorstand der Schweizer Immobilienplattform Swiss Circle, Prof. Dr. Andreas Frey, Rektor der HfWU, Steffen Eric Friedlein, Managing Director Leasing der ECE Projektmanagement GmbH+Co.KG, Dirk Labusch Chefredakteur der Fachzeitschrift „Immobilienwirtschaft“ (stellvertretender Vorsitzender), Rainer Maria Schäfer, Geschäftsführer der Strabag Real Estate GmbH und Klaus Striebich, Retail-Experte und Unternehmensberater



Der Immobilien-Marketing-Award wird auf der Messe Expo Real Anfang Oktober in München vergeben. Dort werden die besten Konzepte präsentiert und dann in der Zeitschrift Immobilienwirtschaft ausführlich vorgestellt. Einsendeschluss ist der 6. Juli 2018. Eingereicht werden können Konzepte, die sich in einem fortgeschrittenen Planungsstadium oder in der Umsetzungsphase befinden. Wurde ein Konzept bereits realisiert, muss die Umsetzung in 2017 oder 2018 begonnen worden sein. Die Immobilie oder Dienstleistung, für die das Marketingkonzept erstellt wurde, muss für den, bzw. auf dem Immobilienmarkt im deutschsprachigen Raum projektiert, entwickelt oder angeboten werden. Fonds-Vermarktungskonzepte müssen für den Vertrieb an inländische Zeichner entwickelt sein.