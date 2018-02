Heureka Development und Soravia geben Siegerentwurf für Rheinallee I in Mainz bekannt

Visualisierung des Baufelds Rheinallee I

Heureka Development aus Darmstadt und SoReal aus Wien, ein Tochterunternehmen von Soravia, haben gemeinsam einen Architektenwettbewerb für das südlichste Baufeld an der Rheinallee im Mainzer Zollhafen durchgeführt. Direkt am künftigen südlichen Quartierszugang gegenüber der Kunsthalle sollen auf 17.000 m² Geschossfläche ein Hotel sowie Miet- und Eigentumswohnungen entstehen. Das Projektvolumen wird mit insgesamt circa 56 Millionen Euro kalkuliert. Der Baustart soll in der ersten Jahreshälfte 2019 erfolgen.

An dem Wettbewerb beteiligten sich sieben renommierte Architekturbüros, darunter vier Teilnehmer aus Deutschland und drei aus Österreich. Die Jury unter Vorsitz von Prof. Eugen Bruno, Darmstadt, wählte einstimmig den Entwurf des Hamburger Büros KBNK als 1. Preisträger aus. Auf dem 2. Platz folgte der Entwurf von gmp architekten, ebenfalls Hamburg. Den 3. Platz erhielt das Büro AllesWirdGut aus Wien. Das Konzept von Coop Himmelb(l)au, Wien, wurde mit einer Anerkennung ausgezeichnet.



An dem Siegerentwurf überzeugte die Jury besonders die Idee, das Hotel als eigenständigen sechsgeschossigen Baukörper gegenüber der Kunsthalle zu platzieren. Die Miet- und Eigentumswohnungen sind in den sich nördlich anschließenden Gebäudeteilen angeordnet, wobei die Eigentumswohnungen dem Hafenbecken zugewandt sind. Als besondere Qualität des Entwurfs wurde die konsequent fünfgeschossige Ausbildung der Wohnungen erkannt. Dadurch ist der größte Teil des Gebäudes um ein Geschoss niedriger als die anderen Neubauten an der Rheinallee.



„Das Konzept des 1. Preisträgers kommt sowohl den übergeordneten städtebaulichen Zielen als auch unseren Nutzungsanforderungen in hohem Maße entgegen“, freut sich Andreas Rossmann, Geschäftsführer von Heureka Development. „Mit dem Entwurf von KBNK haben wir eine hervorragende Ausgangsbasis für die weitere Planung und Realisierung dieses wichtigen Projekts am Mainzer Zollhafen“, ergänzt Jasmin Soravia, Geschäftsführerin von SoReal.



Im Anschluss an den Wettbewerb soll der Entwurf des 1. Preisträgers planerisch vertieft werden. Derzeit gehen die Entwickler davon aus, dass die Realisierung in der 1. Jahreshälfte 2019 startet.