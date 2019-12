Heuking ernennt elf neue Equity Partner

Zum 1. Januar 2020 werden insgesamt elf Salaried Partner von Heuking Kühn Lüer Wojtek in die Equity-Partnerschaft aufgenommen, darunter auch einige aus dem Bereich Immobilien & Bau. Hierzu gehören am Standort Düsseldorf Dr. Christopher Marx, Kirstin van de Sande und Dr. Laurence Westen und am Standort Stuttgart Dr. Frank Baßler.

.

Weiterhin werden zum 1. Januar 2020 sieben Rechtsanwälte zu Salaried Partner ernannt. Hierzu gehören aus dem Bereich Immobilien & Bau am Standort Düsseldorf Mathis Dick, LL.M. und Dr. Tanja Rodiek.