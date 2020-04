Heuel Logistics mietet Expansionsfläche in Gummersbach

Heuel Logstics hat rund 3.200 m² Hallenfläche in Gummersbach gemietet. Der Einzug in die ehemalige Ackermann-Immobilie erfolgte am 1. April 2020. Das mittelständische Familienunternehmen bietet maßgeschneiderte Transport-, Lager- und Logistiklösungen an. Vermieter ist ein deutscher Privatinvestor. JLL hat beide Parteien beraten. Das gesamte Objekt in der Wehrstraße 2 umfasst rund 10.000 m² Hallenfläche und 3000 m² Bürofläche. Heuel hat die Erweiterungsfläche vorerst für acht Monate gemietet.

.