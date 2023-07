Der internationale Hersteller von Verschließ- und Aufbautentechnik für die Nutzfahrzeugindustrie, F. Hesterberg & Söhne GmbH & Co. KG, der seine Produkte weltweit unter dem Namen Hestal vertreibt, hat eine 8.500 m² große Halle mit zuzüglich 1.500 m² großem Bürotrakt im Feldbachacker 4 in Dortmund angemietet. Die Anmietung in dem insgesamt

[…]