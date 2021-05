Hessischer Tourismus bleibt im Corona-Tief

Im März 2021 haben die hessischen Beherbergungsbetriebe 49 Prozent weniger Gäste und 31 Prozent weniger Übernachtungen gezählt als im März des vergangenen Jahres. 47 Prozent weniger Inlandsgäste blieben über Nacht im Land. Die Auslandsnachfrage nach Übernachtungen ging um 60 Prozent zurück, so die aktuelle Auswertung des Statistischen Landesamts Hessen "Gäste und Übernachtungen im Tourismus“.

Die im März 2020 erstmals in Kraft getretenen Beschränkungen zur Bekämpfung des Corona-Virus wirken sich erheblich auf die Tourismusbranche in Hessen aus: Übernachtungen waren zuletzt nur aus geschäftlichen Zwecken erlaubt und für die Beherbergung mussten die geöffneten Betriebe zahlreiche Auflagen erfüllen. Auch ein Jahr nach Beginn der Corona-Beschränkungen zeigen die Zahlen deutliche Rückgänge im Vergleich zum Vorjahresmonat: Das Bettenangebot reduzierte sich gegenüber März 2020 um 31 Prozent, die durchschnittliche Auslastung sank von 22 Prozent im Vorjahresmonat auf 19 Prozent. Trotz aller Beschränkungen zeigte sich im März 2021 wieder die für die Jahreszeit typische Zunahme der Gäste- und der Übernachtungszahl, wenngleich auf niedrigem Niveau.



Gästezahlen und Übernachtungen

Die Zahl der Gäste in den hessischen Beherbergungsbetrieben lag im März 2021 mit 242 500 um 49 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats. Die Zahl der Übernachtungen verringerte sich um 31 Prozent auf 920 800. Die stärksten Rückgänge bei den Übernachtungszahlen meldeten die Betriebe in der Stadt Kassel (minus 43 Prozent), im Vogelsbergkreis (minus 43 Prozent) und Frankfurt am Main (minus 40 Prozent). Selbst die am wenigsten betroffenen Verwaltungsbezirke verzeichneten im März 2021 starke Einbußen. Dies waren der Schwalm-Eder-Kreis (minus 18 Prozent) sowie mit jeweils minus 19 Prozent der Hochtaunuskreis, der Main-Kinzig-Kreis und der Wetteraukreis.