Hessische GWH investiert in Düsseldorfer Wohnungsmarkt

Die GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen hat von einer privaten Investorengemeinschaft im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim insgesamt 117 öffentlich geförderte Wohneinheiten und ebenso viele Stellplätze erworben. Zwischen Vertragsunterzeichnung und offizieller Schlüsselübergabe lagen weniger als

zwei Monate.

.

Die Liegenschaften im Neubaugebiet Am Quellenbusch bestehen aus 12 Mehrfamilienhäusern und zehn Einfamilienhäusern verteilt auf fünf Gebäuderiegel. Die Mietfläche beträgt rund 8.615 m². Die Gebäude, die an der Torfbruchstraße und der Hallesche Straße stehen, wurden zwischen 2007 und 2011 in moderner und ansprechender Architektur errichtet. Drei der Gebäude sind zudem mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, zum Portfolio gehören außerdem zwei Blockheizkraftwerke und eine Pelletheizung.



Mit dem Erwerb erweitert die GWH ihren Bestand in der Landeshauptstadt auf insgesamt rund 1.320 Einheiten und verfolgt damit konsequent ihre Wachstumsstrategie, die sich vor allem auf ihre wachstumsstarken Kernregionen Rheinland, Rhein-Main, Rhein-Neckar und die prosperierenden Oberzentren in Nord- und Mittelhessen erstreckt. Im März vergangenen Jahres erwarb die Helaba-Tochter 2.500 Wohneinheiten in 10 verschiedenen Städten [wir berichteten].