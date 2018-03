Hessen macht sozialgeförderten Wohnungsbau zukunftssicher

Das WIP bietet den Bauträgern die gleichen guten Förderkonditionen wie das auslaufende Kommunale Investitionsprogramm (KIP). Ausgerichtet ist das WIP weiterhin vor allem auf die Investitionstätigkeit von finanzschwachen Kommunen. Von den knapp 5.000 Wohneinheiten, für die in den Jahren 2016 und 2017 Fördermittel bereitgestellt werden konnten, entfielen allein 1.500 auf das KIP. Über die Hälfte davon wurden von Kommunen und kommunalen Bauträgern beantragt. Die Laufzeit des KIP-Gesetzes endet 2020. „Mit dem Nachfolgeprogramm WIP stellt die Landesregierung sicher, dass dieses Angebot der Wohnraumförderung auch weit über das Jahr 2020 gesichert wird“, so die Ministerin.

.

„Mit dem Wohnungsbauinvestitionsprogrammgesetz (WIP) stellt die Landesregierung sicher, dass die erfolgreiche Wohnraumförderung auch weit über das Jahr 2020 besteht,“ erklärt Wohnungsbauministerin Priska Hinz.



„Die soziale Wohnraumförderung bildet weiterhin das Rückgrat der Hessischen Wohnungspolitik. Der Erfolg dieser Politik ist belegt, denn alle unsere Programme der sozialen Wohnraumförderung werden sehr gut nachgefragt und angenommen“, sagte Wohnungsbauministerin Priska Hinz bei der Einbringung des WIP in den Hessischen Landtag heute in Wiesbaden. Auch in Zukunft will die Landesregierung für Kommunen und andere Bauträger einen attraktiven Anreiz schaffen, sozialgeförderten Wohnraum zu bauen. „Das WIP ist ein zentraler Baustein aus unserem Masterplan Wohnen und ich bin froh, dieses wichtige Gesetz heute in den Landtag einzubringen “, so Ministerin Hinz weiter.



„Mit dem Gesetz werden zusätzliche Fördermittel in Höhe von 257 Millionen Euro für sozial geförderten Wohnungsbau in Hessen bereitgestellt“, sagte Ministerin Hinz. „Das WIP funktioniert unbürokratisch und führt deshalb rasch zu dringend benötigten neuen Wohnungen. Rund 2.750 können allein durch dieses neue Programm realisiert werden.“



Das WIP ist für Kommunen besonders attraktiv, da es keine Finanzierungsbeteiligung der Kommunen fordert. Beibehalten werden auch die bewährten Konditionen, zu denen kommunale und private Wohnungsbauunternehmen eine Förderung beantragen können. An erster Stelle steht hierbei, dass die Darlehen für die ersten 15 Jahre zinsfrei zur Verfügung gestellt werden, da das Land Hessen hierfür die Zinslast trägt. Besonders für kleinere Kommunen interessant: Auch der Umbau von bereits bestehenden Immobilien ist förderfähig, solange diese anschließend dauerhaft als bezahlbarer Wohnraum genutzt werden. Zudem wird auch im neuen WIP sichergestellt, dass Geflüchtete auch ohne offizielle Anerkennung grundsätzlich wohnberechtigt sind, sofern sie über eine realistische Bleibeperspektive verfügen.



Außerdem werden noch in diesem Jahr neue noch attraktivere Förderrichtlinien für den Mietwohnungsbaus beschlossen. Ebenfalls sorgt das Land für die Mobilisierung von Bauflächen: 19 Flächen in 15 Kommunen prüft die Baulandoffensive, darin steckt ein Potenzial von 6.250 Wohnungen. Und 1.800 Sozialwohnungen, die sonst aus der Bindung gefallen wären, werden im Bestand gesichert. „Bis 2020 stellt das Land insgesamt 1,7 Milliarden Euro für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus bereit. Mit diesen Mitteln können wir 17.000 Wohnungen fördern. Das heute von mir eingebrachte WIP ist ein wichtiger Baustein in einer ganzen Palette von miteinander verzahnten Maßnahmen zur Förderung von mehr bezahlbarem Wohnraum, die wir im Masterplan Wohnen gebündelt haben“, sagte Wohnungsbauministerin Hinz abschließend.