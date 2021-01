Hessen führt bei Breitbandausbau in Gewerbegebieten

Gemäß der aktuellen Auswertung des Bundesbreitbandatlas ist Hessen im Bundesvergleich unter den Flächenländern mit 94,2 % auf dem 1. Platz bei der Versorgung von Gewerbegebieten mit 50 Mbit/s. Dies gab die Hessische Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus bekannt. „Gerade die aktuelle Situation beweist, wie notwendig eine leistungsfähige digitale Infrastruktur in der Fläche ist. Hierdurch können Unternehmen weiterhin in ihrer Region bleiben oder sich auch Start-ups im ländlichen Raum niederlassen. Die in Hessen vorhandenen infrastrukturellen Vorteile bilden somit die Grundlage für erfolgreiche und innovative Unternehmen“, hob Sinemus hervor. Ein Erfolgsfaktor des Breitbandausbaus in Hessen seien die regionalen Berater, die gemeinsam mit dem Breitbandbüro Hessen den Kommunen zur Seite stehen und die infrastrukturelle Grundlage für die Digitalisierung Hessens schaffen.

„Über 94 % bei der Versorgung der Gewerbegebiete mit 50 Mbit/s und darüber hinaus bereits bemerkenswerte rund 83 % Versorgung bei 100 Mbit/s belegen, dass wir in den letzten Jahren einen massiven Schritt nach vorne gekommen sind“, so die Ministerin. Und es zeige erneut, dass es eine richtige Entscheidung der Landesregierung gewesen sei, ein Digitalministerium zu gründen, mit dem übergreifend die Digitalisierung in Hessen gebündelt und gesteuert werde, ergänzte Sinemus.



„Die Hessische Landesregierung wird beim Breitbandausbau aber nicht nachlassen“, betonte Sinemus. „Daher stellen wir 266 Millionen Euro im Landeshaushalt von 2020 bis 2024 zur Förderung des Glasfaserausbaus in Hessen bereit. Hieraus stehen 100 Millionen Euro zur Förderung von Glasfaser für Gewerbe als wesentliche Grundlage für den prioritären 5G Rollout bereit.“ Hinzu kommen 50 Millionen Euro für den Ausbau der Mobilfunknetze in Hessen. Insgesamt soll die Spitzenposition unter den deutschen Flächenländern bei der Breitbandversorgung weiter ausgebaut werden.