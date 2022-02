Hessen fördert Studentenwohnungen in Dieburg mit 1,6 Mio.

Mit einem Darlehen über 1,2 Mio. Euro und einem Zuschuss von rund 470.000 Euro beteiligt sich das Land am Bau eines Studierendenwohnheims in Dieburg. Dies teilte Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir gestern in Wiesbaden mit. Die Baukosten betragen 2,5 Mio. Euro, Bauherr ist die Grundstücksgemeinschaft Bernhard aus Michelstadt.

.

„Die Wohnungsbauförderung des Landes hat auch Studierende mit geringem Einkommen im Blick“, erklärte Al-Wazir. „Jeder förderfähige Antrag wurde bisher in das Förderprogramm Studentisches Wohnen aufgenommen. Und wir stellen ausreichend Mittel bereit, damit dies auch weiterhin der Fall sein wird.“



Am Campus 9 entsteht ein Studierendenwohnheim mit 27 geförderten Einzelappartements, die Wohnflächen variieren zwischen 23 und 27 m². Die Mietpreis- und Belegungsbindung beträgt 40 Jahre. Zusätzlich entstehen vier nicht geförderte Wohnungen mit einer Wohnfläche von insgesamt 130 m².



„Unser Ziel ist, dass jede und jeder in Hessen eine angemessene Wohnung zu einem bezahlbaren Preis findet“, ergänzte der Minister. „Dafür steht bis 2024 die Rekordsumme von insgesamt 2,2 Mrd. Euro bereit.“