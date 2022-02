Hessen fördert Quartier Hainer Chaussee in Dreieich mit 4 Mio.

Mit einem Darlehen über rund 2,9 Mio. Euro und einem Zuschuss von rund 1,2 Mio. Euro beteiligt sich das Land am Bau von 23 Sozialwohnungen im Quartier Hainer Chaussee in Dreieich. Dies teilte Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir heute in Wiesbaden mit. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen rund 9,6 Mio. Euro, Bauherr ist die DreieichBau AöR.

.

„Unser Ziel ist, dass jede und jeder in Hessen eine angemessene Wohnung zu einem bezahlbaren Preis findet“, erklärte der Minister. „Dafür steht bis 2024 die Rekordsumme von insgesamt 2,2 Mrd. Euro bereit.“



Im ersten Bauabschnitt wurden bereits im letzten Jahr an der Hainer Chaussee 49-55 30 geförderte Wohnungen in modularer Bauweise errichtet, mit 4,5 Mio. Euro Unterstützung vom Land. Nun entstehen an der Hainer Chaussee 72 und 72a zwei weitere Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage und einer Kinderbetreuung mit Spielplatz.



Insgesamt sind 20 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen geplant, mit Wohnflächen zwischen 40 und 85 Quadratmetern. Zwei Drei-Zimmer-Wohnungen mit rund 90 Quadratmetern und eine Vier-Zimmer-Wohnung mit 130 Quadratmetern sind für Inklusions-Wohngemeinschaften vorgesehen. Bei einer Anfangshöchstmiete von 8,50 Euro pro Quadratmeter ohne Betriebskosten stehen die Wohnungen Haushalten mit geringem Einkommen zur Verfügung. Sie sollen Ende 2022 bezugsfertig sein.