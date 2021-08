Mit 2,2 Mio. Euro fördert das Land Hessen die Erweiterung der Frankfurter Fritz-Kissel-Siedlung in Frankfurt-Sachsenhausen nach oben. Durch Aufstockung des Bestandes schafft die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte I Wohnstadt dort im ersten Bauabschnitt 42 neue Mietwohnungen als Aufstockungsmaßnahme in Modulbauweise, davon 13 Sozialwohnungen, wie Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir am Donnerstag mitteilte. An…

[…]