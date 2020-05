Hessen erarbeitet neuen Vorschlag zur Grundsteuer-Berechnung

Um das 2019 von der Bundesregierung beschlossene bundesweit geltende Modell der Grundsteuer zu vereinfachen, hat Hessens Landesregierung nun ein alternatives Modell vorgelegt, dass die Berechnung wesentlich vereinfachen soll. Die sogenannte Öffnungsklausel soll genutzt werden und vom Bundesmodell zugunsten eines Flächen-Lage-Verfahrens abweichen. Die übrigen Bundesländer haben nun Zeit, den Vorschlag zu begutachten und zu entscheiden, ob sie auf den Zug aufspringen möchten.

.

„Die notwendige Neuregelung der Grundsteuer sehe ich als Chance zur Steuervereinfachung. Diese Gelegenheit sollten wir ergreifen. Durchschnittlich etwa 400 Euro Grundsteuer im Jahr je Grundstück rechtfertigen keinen überhohen Aufwand durch komplizierte Regelungen, wenn gerecht auch einfach, transparent und verständlich geht. Das ist mit dem Hessen-Modell gewährleistet“, sagte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg.



Konkret geht es laut Finanzminister Michael Boddenberg von der CDU beim sogenannten „Flächen-Faktor-Verfahren“ darum, die Lage des Grundstücks als Berechnungsfaktor einfließen zu lassen und dafür Faktoren wie die statistisch ermittelte Nettokaltmiete und das Alter des Gebäudes nicht mehr zu berücksichtigen. In der Steuererklärung soll somit zukünftig nur noch angegeben werden, wie groß die Fläche des Grundstücks ist und ob es sich bei der Gebäudefläche um die Kategorie „Wohnen“ bzw. „Nicht-Wohnen“ handelt. Der Zuschlagsfaktor für die Lage wird aufgrund der Adresse automatisch ermittelt.



Der Vorschlag stieß u.a. bei der Wohnungswirtschaft auf Zustimmung. Gdw Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser begrüßt, dass endlich wieder Bewegung in die Grundsteuerreform kommt. „Die Zeit drängt. Mit Hessen beabsichtigt nun ein weiteres Bundesland, die Länderöffnungsklausel zu ziehen. Das heißt, vom ertragsorientierten Bundesmodell abzuweichen und stattdessen auf ein Verfahren auf der Basis der Grundstücks- und Gebäudeflächen – ergänzt um einen Lagefaktor – zu setzen. Die Wohnungswirtschaft unterstützt ein solches Flächenverfahren. Durch die ergänzende Einbeziehung eines lageabhängigen Faktors kann die bislang geäußerte Kritik an einem reinen Flächenverfahren ausgeräumt werden. Das Bundesmodell auf Basis der Bodenrichtwerte und Durchschnittsmieten stößt dagegen auf massive Kritik in der Wohnungswirtschaft. Es ist ein bürokratisches Monster und belastet durch die Zugrundlegung einer Durchschnittsmiete für die Kommune die Wohnungsbestände, die niedrigere Mieten als die Durchschnittsmiete aufweisen. Ein Nachweis tatsächlich niedrigerer Mieten, um damit eine Absenkung der grundsteuerlichen Bemessungsgrundlage zu erwirken, ist nicht möglich. Damit sind die Wohnungsbestände der GdW-Mitglieder – die Garanten für das bezahlbare Wohnen in Deutschland – in jedem Fall benachteiligt“



Nun seien laut Gdw Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser auch die anderen Länder gefordert, sich möglichst zügig auf ein einheitliches, einfaches und unbürokratisches Flächenverfahren zu verständigen. Inwieweit diese Forderung aber zum Tragen kommt, ist aber fraglich, denn der Vorschlag erntete auch viel Kritik. Vor allem seitens des hessischen Städte- und Gemeindebundes und der Oppositionsparteien im Landtag von Wiesbaden. Die FDP befürchtet dagegen einen höheren bürokratischen Aufwand als beim einheitlichen Bundesmodell. Laut SPD-Landtagsfraktion wirft der Vorschlag viele Fragen auf. Im Vergleich zum Modell des Bundes würden außerdem vor allem teure Grundstücke in den besten Lagen bevorzugt.



Denn laut des Hessen-Modells entfällt auf ein Grundstück in einer guten Lage durch einen Faktor stets mehr Grundsteuer als auf ein identisches in einer mäßigen Lage. "Das ist gerecht. Durch den Bezug zum Durchschnittsbodenwert der jeweiligen Gemeinde findet eine angemessene Differenzierung sowohl auf dem Land als auch in den Metropolen statt. Das Abstellen auf den Zonenwert stellt dabei sicher, dass auch innerhalb sehr heterogener Stadtteile eine die tatsächlichen Verhältnisse abbildende Differenzierung auch bei der Grundsteuer gelingt“, sagte Boddenberg. „Wir schießen dabei aber nicht über das Ziel hinaus. Wenn die Unterschiede der Bodenwerte in Metropolen wie Frankfurt exorbitant ausfallen, dämpft unser Faktor dies für Zwecke der Grundsteuer. Auch dies ist gerecht, denn ein Vielfaches beim Bodenwert bedeutet nicht, dass die kommunale Infrastruktur im gleichen Ausmaß besser ist.“



„Jedes Reformmodell wird im Vergleich zur verfassungswidrigen Einheitsbewertung Gewinner und Verlierer erzeugen. Die einen werden mehr Grundsteuer zahlen als bisher, die anderen weniger, weil sie bislang nach den Einheitswerten in verfassungswidriger Weise zu wenig oder zu viel zahlen. Eine Reform ohne Belastungsänderungen im Einzelfall gibt es nicht, denn die Fortführung der Einheitswerte über 2024 hinaus ist untersagt. Das Hessen-Modell sorgt aber dafür, dass es beim Neustart der Grundsteuer gerecht zugeht“, ist sich Boddenberg sicher.



Die Grundsteuer muss nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts neu geregelt werden. Die bisherigen, jahrzehntelang unveränderten Einheitswerte müssen ab 2025 durch neue Bemessungsgrundlagen ersetzt werden. Das Ende 2019 erlassene Bundesmodell ist aus Sicht der Hessischen Landesregierung kompliziert und aufwendig. Hessen strebt deshalb – wie andere Länder auch – eine landesgesetzliche Regelung zur Grundsteuer an. Dies ermöglicht die Ende 2019 erfolgte Grundgesetzänderung.