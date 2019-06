Hertling Hamburg mietet insgesamt rund 11.500 m² Hallenfläche

Die Hertling Hamburg GmbH, ein Logistikexperte im Bereich Umzüge, hat insgesamt rund 11.500 m² Hallenfläche gemietet. In Bad Oldesloe mietete das Unternehmen rund 9.000 m² in dem Logistikkomplex „Rögen 19-27“. Vermieter ist die Kaldox Bad Oldesloe Immobilien GbR. Weiterhin stehen auf dem Areal Hochregalhallen mit ca. 13.800 m² Mietfläche zur Verfügung. Darüber hinaus wurden weitere 2.500 m² von Hertling im Immelsweg 26 in Halstenbek von der Grundstücksverwaltungsgesellschaft Schütz GmbH gemietet. Colliers International war bei beiden Anmietungen beratend und vermittelnd tätig.

