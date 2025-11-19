Hersteller von Klimaanlagen mietet 8.000 m² in Lüdinghausen

Ein Hersteller von Klimaanlagen hat die rund 8.000 m² große Lager- und Produktionshalle in der Hans-Böckler-Straße 34 in Lüdinghausen angemietet. Brockhoff Immobilien war im Exklusivauftrag des Eigentümers vermittelnd tätig.

.

Der moderne Logistikstandort überzeugt durch seine funktionale Aufteilung in drei separate Hallen mit jeweils eigenem Zugang sowie durch eine hochwertige Ausstattung. Insgesamt umfasst die Immobilie 297 m² Bürofläche und 7.703 m² Lager- und Produktionsfläche. Die Kombination aus moderner Technik, großzügigen Flächen und einer flexiblen Nutzung bietet dem Klimaanlagenhersteller optimale Voraussetzungen, um die erfolgreiche Unternehmensentwicklung von diesem Standort aus weiter voranzutreiben.



Besonders hervorzuheben ist die günstige Verkehrsanbindung: Über die Bundesstraßen B58 und B235 besteht eine direkte Verbindung zu den Autobahnen A1 und A43, was ideale Bedingungen für eine effiziente Logistik und die deutschlandweite Auslieferung der Kältegeräte schafft. „Die verkehrsgünstige Lage und die gehobene Ausstattung gestalten diesen Standort ideal für eine logistiknahe Nutzung“, sagt Imran Kaya, Immobilienberater Logistics bei Brockhoff.