Hermes mietet Erfurt B von Atmira

Die Fertigstellung der beiden von der Atmira-Gruppe projektierten Geb√§ude im Internationalen Logistikzentrum Erfurt liegt voll im Zeitplan. Bei einer Begehung der Baustelle ‚ÄěErfurt 1‚Äú hat sich heute die Presse von dem Baufortschritt √ľberzeugt. Der erste Spatenstich mit Erfurts Oberb√ľrgermeister Andreas Bausewein war erst Ende Mai dieses Jahres erfolgt [wir berichteten]. Zust√§ndig f√ľr die Errichtung von ‚ÄěErfurt 1‚Äú, dem mit 265.000 m¬≤ Bruttogeschossfl√§che gr√∂√üten Einzellogistikobjekt in Deutschland, ist Max B√∂gl.

Der Onlineh√§ndler Amazon steht als k√ľnftiger Mieter des Objekts ‚ÄěErfurt 1‚Äú bereits seit L√§ngerem fest. Anl√§sslich der heutigen Begehung gab Atmira-Gesch√§ftsf√ľhrer Tim Wiesener auch den zuk√ľnftigen Mieter f√ľr das benachbarte Logistik-Multi-Use-Center ‚ÄěErfurt B‚Äú bekannt: Hermes Fulfilment, ein Unternehmen der Otto Group aus Hamburg, wird in den n√§chsten Wochen das 52.000 m¬≤ umfassende Objekt als Alleinmieter beziehen. Hermes plant, den neuen Logistik-Hub in Erfurt bereits f√ľr das Versandgesch√§ft zu Weihnachten zu nutzen. ‚ÄěWir freuen uns, einen weiteren international renommierten Logistik-Player als Mieter unserer Logistikprojekte gewonnen zu haben. Mein Dank geht auch an die Stadt Erfurt, mit der wir bei den Projekten immer in bester Abstimmung stehen", so Tim Wiesener.



Die Teilnehmer der Begehung zeigten sich von den Baufortschritten beeindruckt: Die beiden im Norden der Landeshauptstadt Erfurt gelegenen Objekte umfassen 265.000 m² Bruttogeschossfläche (Erfurt 1) bzw. 52.000 m² Bruttogeschossfläche (Erfurt B). Beide Projekte bilden gemeinsam den Abschluss des dortigen Internationalen Logistikzentrums (ILZ).