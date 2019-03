ECE und Hermes eröffnen sechstes Logistikzentrum bei Leipzig

Der Ausbau der Infrastruktur bei Hermes Germany geht rasant weiter: Nach der Eröffnung des Logistik-Centers (LC) in Hamburg Ende Februar wurde am vergangenen Donnerstag bereits das nächste hochmoderne Verteilzentrum in Kabelsketal – direkt zwischen den boomenden Städten Halle und Leipzig – mit mehr als 100 Gästen feierlich eröffnet.

