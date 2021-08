Die Hermann Commerce GmbH zieht in den Büroneubau Mercator One am Duisburger Hauptbahnhof. Das 7-geschossige Landmark Building in der Mercatorstraße 1, entworfen vom renommierten Architekten Hadi Teherani, wurde 2020 fertiggestellt und stellt seitdem das neue und hochwertige Entrée zur Innenstadt dar. Landguard Projektmanagement betreut gemeinsam mit SK 62 Real Estate das Projekt für das Family Office Devario.

