Herkules verkauft Geschäftshaus in Bad Bevensen

Eine Hamburger Immobiliengesellschaft hat in der Fußgängerzone von Bad Bevensen ein Geschäftshaus erworben. Bei dem Objekt in der Lüneburger Straße 19 erwies sich die kurze Restlaufzeit des Mietvertrages im 1. Obergeschoss als sehr positiv, da die aktuelle Gewerbefläche zu Wohnraum umgewandelt werden kann. Überdies lässt die großzügige Flächenaufteilung eine Aufteilung in mehrere Einheiten zu. Trotz der nicht gefragten Lage der Immobilie konnte, unter anderem mit diesem Argument, der passende Investor gefunden werden. Mit dem Verkauf ist auch das Verwaltungsmandat der Herkules Group beendet.

„In der Vermarktung wurde schnell klar, dass für diese Immobilie ein Liebhaber gefunden werden musste, welcher das vorhandene Potential erkennt. Durch unsere gute Kundenbindung konnte dieser nach einem etwas schwierigen Start gefunden werden.“, so der Geschäftsführer Herr René Ravn.