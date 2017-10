Herecon verkauft in Salach und vermietet in Bad Krozingen

dm-Markt in Salach

Die Herecon Unternehmensgruppe hat ihre Projektentwicklung in Salach bei G├Âppingen verkauft und eine neue Projektentwicklung in Bad Krozingen bei Freiburg im Breisgau angek├╝ndigt.

Verkauf in Salach

Neuer Eigent├╝mer des Fachmarktzentrums ist ein Unternehmen aus Baden-W├╝rttemberg. Der Projektentwickler hatte das Grundst├╝ck zum Jahresende 2016 erworben. Auf dem ca. 7.000 m┬▓ gro├čen Grundst├╝ck an der Eislinger Stra├če 60 werden sich nach Fertigstellung Aldi S├╝d und dm Drogeriemarkt in einem Neubau ansiedeln. Der Drogeriemarkt wird ├╝ber eine Fl├Ąche von knapp 900 m┬▓ verf├╝gen, davon sind rund 670 m┬▓ reine Verkaufsfl├Ąche. Zudem sind 87 Pkw-Stellpl├Ątze geplant. Die neue Aldi S├╝d Filiale wird ├╝ber ca. 1.800 m┬▓ verf├╝gen, wobei ca. 1.200 m┬▓ auf die Verkaufsfl├Ąche entfallen. Die Fertigstellung der Geb├Ąude ist f├╝r das dritte Quartal 2018 vorgesehen. Immoraum hat die Transaktion begleitet.



Neubau in Bad Krozingen

F├╝r den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson wird der Projektentwickler zudem eine Vertriebsniederlassung auf einem Grundst├╝ck mit ca. 7.000 m┬▓ in der Els├Ą├čer Stra├če am Standort Bad Krozingen errichten. Das Unternehmen hat jetzt einen entsprechenden Mietvertrag unterzeichnet. Es ist ein Vertriebs- und Servicezentrum f├╝r Bauger├Ąte und Baumaschinen mit Warenlager, Werkstatt, B├╝ro, Wasch- und Tankplatz sowie Ausstellungsfl├Ąche geplant. Die Fertigstellung ist f├╝r Mitte 2018 vorgesehen.