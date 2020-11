Herecon übergibt Hotelneubau am Olympiapark in München

Der Projektentwickler Herecon hat Mitte Oktober nach nur 15 Monaten Bauzeit einen Hotelneubau für Holiday Inn Express an den Pächter Tristar GmbH übergeben. In der Triebstraße 50 in München Moosach, direkt am Olympiapark, warten nun 74 mit allem modernen Komfort ausgestattete Zimmer auf ihre Gäste, 37 Tiefgaragenplätze stehen zur Verfügung. Der Bau mit über 3.600 m² Bruttogeschossfläche entstand auf einem 2.000 m² großen Grundstück. Trotz der mit Covid 19 einhergehenden Herausforderungen konnte das Hotel fristgerecht fertiggestellt werden.

