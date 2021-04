Herecon setzt Spatenstich in Biberach

(v.l.n.r.: Herr Büscher (Architekt Büscher Architekten), Herr Redle (Architekt Redle Architekten), Herr Schinke (Vorstand VR-Bank Memmingen eG), Herr Englert (Geschäftsführer Herecon Unternehmensgruppe), Herr Mack (Firmenkundenberater VR-Bank Memmingen eG

© Herecon

Herecon baut in der baden-württembergischen Kreisstadt Biberach an der Riß ein Quartier für Wohnen und Einzelhandel. Der erste Spatenstich für die 48 Zwei- bis Vierzimmer-Wohnungen und Ladeneinheiten im Erdgeschoss erfolgte am 15. April 2021.

.