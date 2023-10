Herbrechtingen: Deutsche Reihenhaus nach vier Jahren an der Startlinie

Die alten Firmengebäude sind bereits seit Anfang des Jahres Geschichte, nun startet die Deutsche Reihenhaus mit der Vermarktung ihres ersten Wohnparks in Herbrechtingen. Auf dem rund 11.200 m² großen Grundstück des ehemaligen Liegelind-Areals sind unter dem Namen "Wohnpark An der Brenz“ 48 klimaneutrale Einfamilienhäuser in serieller Bauweise geplant.

