Henstedt-Ulzburg billigt Wohnkonzept fÃ¼r 44 Einheiten

In Henstedt-Ulzburg rÃ¼ckt ein neues Wohnquartier in greifbare NÃ¤he: Nach intensiver Abstimmung mit Politik und Verwaltung hat der Bauausschuss das stÃ¤dtebauliche Konzept fÃ¼r ein Projekt an der Kisdorfer StraÃŸe bestÃ¤tigt. Robert C. Spies entwickelte gemeinsam mit Schenk Fleischhaker Architekten die Planung fÃ¼r 44 Wohnungen, ein Drittel davon gefÃ¶rdert, und stÃ¶ÃŸt nun die Vermarktung an.

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