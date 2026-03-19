Baurecht fÃ¼r 44 Wohnungen
Henstedt-Ulzburg billigt Wohnkonzept fÃ¼r 44 Einheiten
In Henstedt-Ulzburg rÃ¼ckt ein neues Wohnquartier in greifbare NÃ¤he: Nach intensiver Abstimmung mit Politik und Verwaltung hat der Bauausschuss das stÃ¤dtebauliche Konzept fÃ¼r ein Projekt an der Kisdorfer StraÃŸe bestÃ¤tigt. Robert C. Spies entwickelte gemeinsam mit Schenk Fleischhaker Architekten die Planung fÃ¼r 44 Wohnungen, ein Drittel davon gefÃ¶rdert, und stÃ¶ÃŸt nun die Vermarktung an.
In der Bauausschusssitzung am 16.03.2026 im Rathaus Henstedt-Ulzburg wurde ein bedeutender Meilenstein fÃ¼r die wohnwirtschaftliche Entwicklung des Ortes erreicht: Das stÃ¤dtebauliche Konzept, das Robert C. Spies gemeinsam mit Schenk Fleischhaker Architekten entwickelt hat, erhielt die Zustimmung der Kommunalpolitik. Damit ist der Grundstein fÃ¼r die Ã„nderung des Bebauungsplans gelegt. Auf dem rund 4.200 mÂ² groÃŸen GrundstÃ¼ck an der Kisdorfer StraÃŸe 11 soll ein zukunftsorientiertes Wohnquartier mit insgesamt 44 Wohneinheiten und einer BruttogeschossflÃ¤che von rund 3.800 mÂ² entstehen.
Das Projekt reagiert gezielt auf den aktuellen Wohnraumbedarf in Henstedt-Ulzburg: Geplant ist ein differenzierter Wohnungsmix mit 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen und WohnflÃ¤chen zwischen rund 30 mÂ² und 105 mÂ². Der Schwerpunkt liegt auf kleinen und mittleren Einheiten. Rund ein Drittel der Wohnungen wird gefÃ¶rdert realisiert und trÃ¤gt damit wesentlich zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums bei.
â€žWir haben vom EigentÃ¼mer den Auftrag erhalten, dieses Projekt gemeinsam mit der Gemeinde zu entwickeln. In vergleichsweise kurzer Zeit konnten wir ein qualitativ hochwertiges Konzept erarbeiten, das die Potenziale des Standorts optimal nutzt und nachhaltige Entwicklungsperspektiven bietet â€“ sowohl fÃ¼r Henstedt-Ulzburg als auch die Metropolregion. Besonders danken wir der Gemeinde fÃ¼r die auÃŸerordentlich konstruktive Zusammenarbeitâ€œ, sagt Khaled Hadidi, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bei Robert C. Spies in Hamburg.
Besonderer Wert wurde auf eine architektonische Gestaltung gelegt, die sich harmonisch in das bestehende Ortsbild einfÃ¼gt. Schenk Fleischhaker Architekten entwickelten eine Formensprache, die sich an der gewachsenen Struktur orientiert und gleichzeitig hohe gestalterische QualitÃ¤t vermittelt. Ziel des Konzepts war es, das ortstypische Erscheinungsbild zu bewahren und zugleich qualitÃ¤tsvoll weiterzuentwickeln.
â€žWir wollten eine Architektur schaffen, die sich selbstverstÃ¤ndlich in das bestehende Umfeld einfÃ¼gt und gleichzeitig zeitgemÃ¤ÃŸe WohnqualitÃ¤ten bietet. Durch die Orientierung an der lokalen Bautradition und eine klare, hochwertige Gestaltungssprache entsteht ein stimmiges Gesamtbild fÃ¼r diesen zentralen Standortâ€œ, ergÃ¤nzt Sven Ahrens, Senior Projektleiter bei Schenk Fleischhaker Architekten.
Dem nun bestÃ¤tigten Konzept ging ein intensiver und kooperativer Abstimmungsprozess voraus. Anregungen aus der ersten Bauausschusssitzung wurden gezielt aufgenommen und umgesetzt. Die Ãœberarbeitung fÃ¼hrte zu einer LÃ¶sung, die sowohl stÃ¤dtebaulichen Anforderungen als auch den aktuellen wohnwirtschaftlichen Zielsetzungen gerecht wird.
Das Projekt zeigt exemplarisch, wie durch die enge und konstruktive Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Privatwirtschaft innerhalb kurzer Zeit ein qualitativ hochwertiges und tragfÃ¤higes Ergebnis erzielt werden kann. Gemeinsam mit den Architekten hat Robert C. Spies ein nachhaltiges, zukunftsorientiertes Konzept entwickelt, das langfristig stÃ¤dtebaulich wie wirtschaftlich Ã¼berzeugt.
Nach der positiven Beschlusslage Ã¼bernimmt Robert C. Spies die Vermarktung des GrundstÃ¼cks und ist vom EigentÃ¼mer mandatiert, einen geeigneten Projektentwickler oder BautrÃ¤ger zu finden. Erste GesprÃ¤che mit potenziellen Interessenten laufen bereits.