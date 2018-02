Henri Wilmes neuer CIO bei A&O Hotels and Hostels

Ein Neuer an Bord bei A&O Hotels and Hostels soll die Expansion vorantreiben: Henri Wilmes wird neuer Chief Investment Officer künftig vor allem die Standorte Großbritannien, Spanien, Portugal, Italien und Polen ins Visier nehmen.

Die A&O Hotels and Hostels haben mit aktuell 34 Häusern in 2017 erstmals die Grenze von 4 Millionen Nächtigungen pro Jahr geknackt. Möglich wurde das durch die rasante Expansionsstrategie: Der Umsatz des 2000 gegründeten Unternehmens wuchs in den letzten Jahren stetig um über 15% und lag 2016 bei 114 Millionen Euro. Alleine im letzten Jahr wurden neue Standorte in Kopenhagen, Venedig und Bremen eröffnet. Weitere Eröffnungen sind bereits in Planung.



Wilmes war von 2011 bis 2017 Vice President Acquisitions bei London and Regional Properties. Bei diesem Immobilienfonds, der unter anderem 78 Hotels weltweit verwaltet, zeichnete er für Transaktionen von über 2 Mrd. GBP verantwortlich. Zuvor war er in Spanien strategischer Berater im Bereich Hotelimmobilien.