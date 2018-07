Henri Hotel-Düsseldorf Downtown stellt Anne Trenkmann ein

Anne Trenkmann

© Stefan Bogner

Anne Trenkmann übernimmt ab sofort die Position der stellvertretenden Hotel Managerin des neuen Henri Hotel – Düsseldorf Downtown Am Wehrhahn 86 und unterstützt damit Hotel Managerin Sabrina Seibold auf der Führungsebene. Das Boutique-Hotel in zentraler Innenstadtlage wird im Herbst 2018 im aufstrebenden Stadtteil Pempelfort eröffnen. Aktuell wird das ehemalige Bürogebäude aus den 1970er-Jahren in eine zeitgemäße Hotelimmobilie konvertiert. Trenkmann kommt aus den eigenen Reihen der Henri Hotelgruppe: So unterstütze die 29-Jährige zuletzt das Front Office Team im Henri Hotel – Hamburg Downtown neben ihrem Studium zur Hotelbetriebswirtin an der Hotelfachschule Hamburg.

.

Den Grundstein für ihre Hotelkarriere legte sie mit ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau im Jahr 2012 im Hotel ibis Berlin Ostbahnhof. Anschließend zog es Anne Trenkmann in das Novotel Suites Hamburg City als Front Office Schichtleitung.