Henri Hotel – Düsseldorf Downtown eröffnet im November 2018

Henri Hotel Düsseldorf Downtown

© Hansainvest Real Assets/moka-studio

Im November 2018 ist es so weit – das neue Henri Hotel – Düsseldorf Downtown eröffnet in zentraler Innenstadtlage der Rheinmetropole Am Wehrhahn 86. Hotel Managerin Sabrina Seibold und ihr Team freuen sich auf ihre Gäste. Das Henri Hotel Düsseldorf Downtown zieht in ein ehemaliges Bürogebäude aus den 1970er-Jahren im aufstrebenden Stadtteil Pempelfort ein.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Düsseldorf Düsseldorf Henri HotelDüsseldorf

Das Innendesign wird sich ebenfalls im Stil der 1960er- und 1970er-Jahre präsentieren. Ab November wird das Boutiquehotel dann seine Gäste in 79 Studios auf acht Stockwerken beherbergen. Das Herzstück des Hotels bilden eine großzügige Wohnlounge mit Bar, eine Tagungsecke und die für die Henri Hotels typische Hausküche in der sowohl das Frühstück, als auch das Abendbrot für die Gäste bereitstehen. Bei Bedarf können sich die Gäste zur Entspannung in einen kleinen Wellness- oder Fitnessbereich im ersten Stock zurückziehen.