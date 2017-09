Hamburg: Henn gewinnt Architekturwettbewerb für The Pier

Der Architekturwettbewerb für die neue Büro-Projektentwicklung auf dem rund 4.200 m² großen Grundstück (Baufeld 110) im Quartier Elbbrücken der Hamburger HafenCity, die von der OVG Real Estate bis 2020 entwickelt wird, ist entschieden. Das energieeffiziente Multi-Tenant-Bürogebäude „The Pier" mit rund 25.000 m² BGF wird von Henn Architekten entwickelt. Baubeginn für das Gebäude soll 2018 erfolgen.

Der von OVG Real Estate im Einvernehmen mit der Freien und Hansestadt Hamburg sowie der HafenCity Hamburg GmbH ausgelobte Architektenwettbewerb für „The Pier" fand in einem einwöchigen Workshopverfahren mit fünf international renommierten Architekturbüros statt. Zum Sieger kürte die Jury einstimmig das Architekturbüro Henn. Dieser Entwurf beindruckte die Jury insbesondere durch seinen spiralförmigen Rundgang von der Eingangsebene bis auf die Dachfläche, der den beabsichtigten öffentlichen Charakter des Gebäudes architektonisch unterstreicht. Auch die gelungene Umsetzung des von OVG projektierten neuartigen Smart Workplace Konzeptes mit gut strukturierten Bürobereichen, Gemeinschaftsflächen und Hybridzonen sowie die Grundüberlegungen zur modularen Bauweise wurden durch die Jury hervorgehoben.



Den zweiten Platz im Wettbewerb belegte Benthem Crouwel (Düsseldorf/Amsterdam). Das Büro Snøhetta (Oslo) wurde für seinen besonders nachhaltigen Beitrag ausgezeichnet. Des Weiteren beteiligten sich 3xn Architects (Kopenhagen) und Störmer Murphy and Partners (Hamburg).



Martin Rodeck, Geschäftsführer der OVG Real Estate in Deutschland, dankte der Freien und Hansestadt Hamburg und der HafenCity Hamburg GmbH für die Zusammenarbeit bei diesem von OVG vorgeschlagenen innovativen Wettbewerbsverfahren und zeigte sich rundum zufrieden mit dem Wettbewerbsergebnis: „Es war keine leichte Aufgabe, die den Wettbewerbsteilnehmern im Rahmen eines intensiven Workshops gestellt wurde. Die Entwürfe mussten nicht nur dem hohen Nachhaltigkeits- und Innovationsanspruch der OVG entsprechen, sondern auch das Prinzip unseres neuartigen Nutzungskonzepts für Office-Gebäude berücksichtigen – mit flexiblen Unternehmens-, Co-Working- und Gemeinschaftsflächen sowie öffentlichen Bereichen. Das Büro Henn hat das auf herausragende Weise getan und zugleich einen architektonischen Entwurf vorgelegt, der diesem Konzept und der exponierten Lage des Projekts umfassend gerecht wird.“