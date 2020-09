Blackstone erwirbt deutsch-französisches Logistikportfolio von Castlelake und Melcombe

Von The Blackstone Group LP gemanagte Fonds haben das deutsch-französisches Logistikimmobilienportfolio „Proximity“ von einem Konsortium der Investmentgesellschaften Castlelake und Melcombe erworben. Das Joint Venture trennte sich von dem Portfolio im Rahmen eines Bieterverfahrens, bei dem Blackstone den Zuschlag erhielt.Das Portfolio umfasst insgesamt 28 innerstädtische Logistikobjekte, davon 16 in Paris, mit einer Gesamtfläche von mehr als 200.000 m², die an 48 Parteien, mehrheitlich an Drittlogistik- und E-Commerce-Unternehmen, vermietet sind. Hengeler Mueller stand bei dem Erwerb gemeinsam mit Simpson Thacher & Bartlett und anderen europäischen Beratern beratend zur Seite. Goodwin beriet Castlelake.

