Hendrik Martin Wüsten ist neuer Senior Investment Manager bei Peakside

Peakside Capital Advisors AG hat Hendrik Martin Wüsten zum Senior Investment Manager ernannt. Als Principal ist er seit 1. April 2020 Teil des Akquise- und Asset-Management-Teams.

Vor seinem Wechsel zu Peakside war Hendrik Martin Wüsten mehr als vier Jahre als Senior Transaction Manager bei DIC Asset AG tätig. In dieser Zeit verantwortete der 40-Jährige Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 900 Millionen Euro im Bereich Einzelhandels- und Büroimmobilien. Von 2012 bis 2015 war der Immobilienökonom (IREBS) als Team Leader Retail Asset Management und Transaction Manager bei GE Capital Real Estate für 21 gewerbliche Portfolios mit einem Gesamtwert von etwa 500 Millionen Euro zuständig. Weitere Karrierestationen umfassen Lohnbach Investment Partners und NAI Apollo.



Erst Anfang des Jahres hatte Peakside Frank Schäfer zum Geschäftsführer und Head of Business Development ernannt [wir berichteten], um das institutionelle Geschäft und die Produktpalette weiter auszubauen. Das Unternehmen, bisher hauptsächlich in den Risikoklassen Value-Add und Opportunistic aktiv, plant neben dem weiteren Ausbau dieser Segmente auch eine Vergrößerung des Angebots von Core/ Core+-Investitionen. Zusätzlich zu individuellen Investitionslösungen für nationale und internationale institutionelle Kapitalanleger sind für 2020 unter anderem die Fortführung der erfolgreichen PREF Value-add-Fondsserie sowie Einzelmandate im Core/Core + Bereich geplant.



„Wir bleiben trotz der Auswirkungen, die die COVID-19-Pandemie auf die Gesamtwirtschaft hat, zuversichtlich. Das liegt zum einen an unserem solide aufgestellten und diversifizierten Portfolio, zum anderen an den umfangreichen Veräußerungen und Gewinnmitnahmen, die wir noch vor der Pandemie realisieren konnten. Zudem rechnen wir mit Marktchancen aus den sich ergebenden Verwerfungen, insbesondere im Finanzierungsbereich“, so Stefan Aumann, Gründungsgesellschafter von Peakside.