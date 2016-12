Hemsö und S&P investieren in Pflegeheime

Das Nischensegment Pflegeimmobilien wird bei Investoren immer beliebter. Die Nettorenditen in diesem Segment sind höher als in traditionellen Immobiliensegmenten. Zudem gelten Pflegeheime innerhalb von Immobilienportfolien als gute Diversifikatoren. Im Jahr 2016 wurden im Bereich Health Care Rekordwerte aufgestellt. Und das wird voraussichtlich im hart umkämpften deutschen Immobilienmarkt auch weiter so bleiben. Mit der schwedischen Hemsö investierte jetzt erneut ein internationaler Investor in ein deutsches Pflegeimmobilienportfolio und erhöhte den Bestand hierzulande auf 37 Objekte. Auch Sontowksi & Partner setzt auf den Pflegeimmobiliensektor und plant in München den Bau eines Seniorenpflegestifts mit integrierter Kindertagesstätte

