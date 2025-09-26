Feierliche Grundsteinlegung
Hemsö startet 47 Mio. schweres Projekt in Rangsdorf
Hemsö, das Bauunternehmen Goldbeck und das Architekturbüro Plafond haben gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Rocher und Lehrer Udo Reith am 17. September den Grundstein für die neue Oberschule in Rangsdorf gelegt. Insgesamt investiert Hemsö 47 Millionen Euro in das Projekt, dass den Schulneubau, die Sporthalle und einen Jugendclub für 220 Schüler umfasst. Die Fertigstellung ist für 2026 geplant.
Auf dem ehemaligen Bücker-Gelände in Rangsdorf entsteht eine zweizügige Oberschule in einem dreigeschossigen Neubau. Ergänzt wird das Projekt durch eine moderne Dreifeldsporthalle, die sowohl von der Schule als auch von Vereinen genutzt werden kann, einen Jugendclub sowie einen Sportplatz. Zusammen mit einem zusätzlichen zweigeschossigen Gebäude mit Umkleidekabinen ergibt sich eine Gesamtfläche von 7.850 m². Weitere 36.000 m² Außenflächen umfassen den Sportplatz und den Schulhof. Mit den Bauvorbereitungen wurde im Frühjahr 2025 begonnen, die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen.
Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Goldbeck Ost GmbH sowie der Plafond GmbH realisiert. Hemsö setzt dabei auf ein Mietmodell: Die Gebäude und Anlagen werden für 20 Jahre an die Gemeinde Rangsdorf vermietet. Zudem wird eine DGNB-Zertifizierung in der Wertung „Gold“ angestrebt. Eine spätere Erweiterung der Schule um rund 600 m² für zusätzliche 110 Schülerinnen und Schüler ist bereits vorgesehen.
„Unser Rangsdorfer Schulprojekt ist bereits das dritte Schulneubauprojekt, das Hemsö aktuell in Deutschland umsetzt. Die hier erfolgte Projektvergabe in öffentlicher Ausschreibung bestätigt erneut unser Konzept und unser Leistungsangebot, indem wir uns als attraktivster Bieter beweisen konnten. Hemsö hat in Skandinavien bereits eine Vielzahl von Schulprojekten umgesetzt und verfügt über das dementsprechende Know-how, welches wir verstärkt in Deutschland einsetzen möchten“, sagt Jens Nagel, Geschäftsführer von Hemsö Deutschland.
„Aktuell setzen wir auch in Köln ein weiteres Schulprojekt um und sind bereits in einer Vielzahl von Gesprächen, bundesweit weitere Schulen zu errichten oder zu sanieren. Wichtig ist uns dabei, dass die Zusammenarbeit von Kommunen und privaten Partnern stets transparent erfolgt. Solche Partnerschaften müssen so gestaltet sein, dass sie die notwendige Flexibilität für Anpassungen bieten – wie in Rangsdorf durch die Möglichkeit einer späteren Erweiterung. Nur so entstehen Partnerschaften für den Bau und Betrieb von Bildungsimmobilien, die langfristig funktionieren können“, so Nagel weiter.