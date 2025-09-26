Hemsö startet 47 Mio. schweres Projekt in Rangsdorf

Hemsö, das Bauunternehmen Goldbeck und das Architekturbüro Plafond haben gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Rocher und Lehrer Udo Reith am 17. September den Grundstein für die neue Oberschule in Rangsdorf gelegt. Insgesamt investiert Hemsö 47 Millionen Euro in das Projekt, dass den Schulneubau, die Sporthalle und einen Jugendclub für 220 Schüler umfasst. Die Fertigstellung ist für 2026 geplant.

