Hemsö kauft in Bayern und baut bei Berlin

Das schwedische Unternehmen sichert sich ein Pflegezentrum in Neukirchen und wird das aus zwei Häusern bestehende Objekt nun umfangreich sanieren. In Kleinmachnow bei Berlin steht außerdem die Errichtung eines neuen Pflegeheims auf dem Programm. Der Baubeginn ist für das 3. Quartal geplant.

.

Hemsö Fastighets AB hat erneut in Bayern investiert. Über ein Tochterunternehmen haben die Schweden das 1984 erbaute Pflegezentrum Neukirchen erworben. Zwischen den beiden zu sanierenden Gebäuden wird ein moderner Verbindungsbau errichtet. Das Pflegeheim wird nach der für 2022 geplanten Fertigstellung über 107 Einzelzimmer und Gemeinschaftsflächen verteilt auf 4.800 m² Nutzfläche verfügen. Mit Domus Cura wurde bereits ein langjähriger Mietvertrag abgeschlossen.



„Projektentwicklungen oder Sanierung des Bestands sind die einzige Möglichkeit, dem drohenden Pflegenotstand vorzubeugen. Hemsö ist einer der wenigen internationalen Investoren, der teilweise gezielt in die Jahre gekommene Objekte mit Sanierungsbedarf erwirbt und mithilfe des eigenen Asset-Managements wieder auf einen zeitgemäßen Standard bringt“, sagt Hemsö-Geschäftsführer Jens Nagel.



In Neukirchen handelt es sich um eine komplette Generalsanierung, neben dem Brandschutz werden Türen, Böden, Wände, Fenster, Bäder sowie das Dach erneuert. „Insgesamt investieren wir rund zehn Millionen Euro und übernehmen das Baukostenrisiko“, ergänzt Nagel.



Projektentwicklung in Kleinmachnow schreitet voran

Neben der Sanierung in Neukirchen plant das schwedische Unternehmen auch eine komplett hauseigene Entwicklung in der Nähe von Berlin. Ende 2019 hatte Hemsö über ein Tochterunternehmen ein Grundstück im brandenburgischen Kleinmachnow erworben [wir berichteten]. Auf dem etwa 4.300 m² großen Grundstück in der Fahrenheitstraße soll ein rund 16,5 Millionen Euro umfassende Projekt entstehen, für das das Unternehmen die Planung nun deutlich vorantreibt. Der Baubeginn soll Anfang des dritten Quartals 2021 stattfinden. Entstehen wird ein Pflegeheim inklusive Tagespflege auf einer Bruttogeschossfläche von rund 6.500 m². Betreiber wird die Victor`s Group.



„Neben dem Ankauf von Bestandsimmobilien in dem Segment des Seniorenwohnens treiben wir unseren Wachstumskurs auch mit Projektentwicklungen voran. So sind wir auch regelmäßig auf der Suche nach geeigneten Grundstücken“, sagt Jens Nagel. „Bei der Planung des Objektes hat sich nochmals gezeigt, dass Kleinmachnow durch die gewachsenen Strukturen der brandenburgischen Gemeinde sowie der Nähe zu Berlin und Potsdam ein attraktiver Standort ist.“